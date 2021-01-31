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Бездумное чаепитие: как живет продвинутый отшельник

Московский юрист, не заработавший на жилье в столице, поселился с кроликом в лесу
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Юрий благоустраивает свою землянку, доделывает стену из глины и соломы
Фото: Павел Волков
Юрий Алексеев — бывший московский юрист — почти 10 лет живет в лесной землянке на 106-м км Ярославского шоссе. Так он решил квартирный вопрос — своего жилья в столице у него не было, а от съемного он устал. Теперь у него есть свой угол во Владимирской области, за который не надо платить и из которого его никто не выгонит. За это время он уже стал местной знаменитостью и популярным блогером, но по-прежнему топит самодельную печь дровами и ходит за водой к ручью. Как проводит время современный отшельник — в фотогалерее «Известий»
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Юрий выходит из землянки, в которой живет
Фото: Павел Волков
Сначала Юрий построил в лесу хижину, но вскоре она сгорела. Тогда он вырыл землянку и обустроил жилище с помощью подручных материалов, глины, соломы, сложил печь
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Юрий на фоне самодельной типи (Ти́пи (англ. tipi, tepee, teepee) — повсеместно принятое название для традиционного переносного жилища кочевых индейцев Великих равнин. ) в которой он хранит какие-то вещи
Фото: Павел Волков
Первое, что можно увидеть при приближении к жилищу Юрия, — типи. Подобное переносное строение традиционно использовали кочевые индейцы. Там он хранит часть вещей, а летом использует для приема гостей и отдыха
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Юрий на прогулке в лесу
Фото: Павел Волков
Зимой часто приходится совершать вылазки на природу
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Юрий во время похода за водой, в лесу протекает небольшой ручей, приходится делать топором лунку чтобы набрать воды
Фото: Павел Волков
Неподалеку от его жилища течет ручей, в котором отшельник набирает воду. Когда вода замерзает, приходится делать лунку топором
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Обувь Юрия после похода в лес
Фото: Павел Волков
После похода в лес обувь на долгое время выходит из строя
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Окно в землянку Юрия ночью
Фото: Павел Волков
Так выглядит землянка ночью
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Юрий топит на ночь печь, чтобы в земляке было тепло зимой, также готовит на ней еду
Фото: Павел Волков
На ночь Юрий топит печь — чтобы тепло продержалось до утра
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Юрий на самодельной кухне готовит еду (гороховую кашу, которую будет варить на печке)
Фото: Павел Волков
Здесь же, на печи, он готовит еду
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Юрий готовит гороховую каше на печке
Фото: Павел Волков
Сегодня на ужин гороховая каша
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Юрий читает книгу перед с ном, у него в землянке небольшая библиотека
Фото: Павел Волков
Юрий увлекается буккроссингом, а гости теперь у него бывают довольно часто. Поэтому в землянке собралась неплохая библиотека, всегда есть что почитать перед сном
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Старый компьютер и сопки книг в землянке у Юрия
Фото: Павел Волков
Прогресс не обошел отшельника стороной — кроме книг у него имеются компьютер, солнечные батареи, генератор и прочие плоды научно-технического прогресса
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Юрий сидит в интернете с айфона, ведет личный блог современного отшельника
Фото: Павел Волков
А со своего айфона затворник ведет личный блог
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Юрий во время похода в лес за дровами
Фото: Павел Волков
Демонстрирует, как ходит в лес за дровами
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Юрий колет дрова
Фото: Павел Волков
Колет их
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Юрий растапливает печь для бани
Фото: Павел Волков
Растапливает печь для бани
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Юрий сидит в натопленной самодельной бане у себя в землянке
Фото: Павел Волков
Парится у себя в землянке
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Юрий после бани выбегает на уличу чтобы обтираться снегом
Фото: Павел Волков
Чтобы охладиться после бани, далеко идти не приходится
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Юрий после бани выбегает на уличу чтобы обтираться снегом
Фото: Павел Волков
Купание в снегу
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Юрий кормит своего кролика, который с ним живет в землянке
Фото: Павел Волков
Героем блога стал и белый кролик — единственный компаньон отшельника
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Юрий ночью пощёлкала за дровами, в лесу темно но работают несколько фонарей возле землянки
Фото: Павел Волков
За дровами Юрий зачем-то ходит и по ночам. В лесу в это время темно, но пространство возле землянки освещает несколько фонарей
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Юрий во время импровизированной чайной церемонии
Фото: Павел Волков
Долгие зимние вечера Юрий с кроликом коротают, устраивая чаепития
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