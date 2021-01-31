Бездумное чаепитие: как живет продвинутый отшельник

Юрий Алексеев — бывший московский юрист — почти 10 лет живет в лесной землянке на 106-м км Ярославского шоссе. Так он решил квартирный вопрос — своего жилья в столице у него не было, а от съемного он устал. Теперь у него есть свой угол во Владимирской области, за который не надо платить и из которого его никто не выгонит. За это время он уже стал местной знаменитостью и популярным блогером, но по-прежнему топит самодельную печь дровами и ходит за водой к ручью. Как проводит время современный отшельник — в фотогалерее «Известий»