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Личный покой: как музыкант обживался у староверов

За 20 лет бывший горожанин обзавелся хозяйством и продолжает писать альбомы
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Валера
Фото: Антон Карлинер
Валерий Петрушенко, он же Валера Хип, — старовер из села Мульта на Горном Алтае. Он родился в Иркутске, занимался музыкой, а однажды, путешествуя с группой по стране, попал в эти края и решил остаться. Чем занимается музыкант спустя 20 лет после переезда — в фотогалерее «Известий»
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Деревня
Фото: Антон Карлинер
От Мульты, расположенной на берегу Катуни, до ближайших крупных городов не менее 500 км. С конца XIX века этот затерянный край стал прибежищем для старообрядцев
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Валера
Фото: Антон Карлинер
После переезда Валера крестился и стал старовером
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Валера отдыхает на берегу одного из притоков Катуни.
Фото: Антон Карлинер
У него долго не было своего жилья — он находил ночлег в летних домиках и на пасеках у новых друзей из местных жителей
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Дом
Фото: Антон Карлинер
Сейчас у Валеры большое хозяйство: собственный дом, куры, козы
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Дом
Фото: Антон Карлинер
Он живёт на самой окраине села, говорит: «Тут можно никого по несколько дней не видеть»
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Груз
Фото: Антон Карлинер
Одиноким он себя не чувствует, имеется у него и любимая женщина. Правда, живет пока отдельно
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Фото: Антон Карлинер
Поэтому хозяйством занимается сам
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Валера собирает мёд на своей мини-пасеке
Фото: Антон Карлинер
Есть у него и своя мини-пасека
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Валера достаёт рамку из улья
Фото: Антон Карлинер
Валерин мёд славится далеко за пределами деревни, его заказывают даже из столицы
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Музыка
Фото: Антон Карлинер
Занятия музыкой он не оставил
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Инструменты
Фото: Антон Карлинер
Часть музыкальных инструментов он смастерил самостоятельно. Но для записи композиций активно использует и электронные устройства
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Валера играет на самодельных гуслях
Фото: Антон Карлинер
Два года назад его альбом был издан в Москве. Все треки музыкант записал дома, пользуясь самодельными гуслями и дудками, ситаром, который подарили ему друзья, и нехитрым звукозаписывающим оборудованием
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Разговор
Фото: Антон Карлинер
Валера очень трепетно относится к природе, предпочитает использовать возобновляемые источники энергии, например солнечные батареи
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Лампа
Фото: Антон Карлинер
«Мне электричество от солнечных батарей гораздо больше нравится, — говорит он. — Я как-то раз подключился от них, чтобы музыку записывать, и прямо чувствую, какая чистая энергия, как будто в баню сходил, такое ощущение. А когда обычное электричество включаешь — там же все эти затопленные деревни, разрушенная природа, так и чувствуешь, как это по проводам течет»
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Валера
Фото: Антон Карлинер
Религия в жизни Валеры занимает важное место
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Обед после службы
Фото: Антон Карлинер
Он много читает и любит поговорить на религиозные темы, однако на некоторые вещи у него свой, особый взгляд
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Валера на фоне храма в Мульте
Фото: Антон Карлинер
Он часто посещает местный храм, где встречается с односельчанами
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Обед
Фото: Антон Карлинер
Обед после утренней службы
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Мультинские женщины переливают молоко, надоенное с утра
Фото: Антон Карлинер
Односельчане Валеру любят, хотя и относятся к нему с долей иронии из-за его образа жизни. Он признается, что несколько лет вообще не выезжал из деревни, потому что не чувствовал в этом потребности
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