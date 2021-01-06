Личный покой: как музыкант обживался у староверов

«Мне электричество от солнечных батарей гораздо больше нравится, — говорит он. — Я как-то раз подключился от них, чтобы музыку записывать, и прямо чувствую, какая чистая энергия, как будто в баню сходил, такое ощущение. А когда обычное электричество включаешь — там же все эти затопленные деревни, разрушенная природа, так и чувствуешь, как это по проводам течет»