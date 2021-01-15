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Скончался заболевший коронавирусом Борис Грачевский

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Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в Москве. Об этом сообщил в четверг, 14 января, киновед Вячеслав Шмыров.

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«Умер Боря Грачевский. Я его по-человечески очень любил. <…> Светлая память светлому человеку Боре Грачевскому!» — написал Шмыров на своей странице в Facebook.

В конце декабря Грачевский заболел COVID-19 и был госпитализирован. Позже его перевели в реанимацию. По словам супруги, Грачевский тогда находился в стабильно тяжелом состоянии.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования родным и близким Грачевского и назвал его художником на все времена.

Российский актер Валерий Гаркалин отметил, что новость о смерти Грачевского ввела его в состояние отчаяния. По его словам, это невосполнимая потеря.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов отметил, что ничего, кроме горьких слов сожаления, не в силах сказать о смерти Грачевского.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что очень надеялся на выздоровление Грачевского, так как даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил.

Телеведущая Регина Дубовицкая добавила, что множество людей «выросли на его журнале, стали взрослыми, а детство все помнят прекрасно».

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