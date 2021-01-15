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Дубовицкая рассказала о больших творческих планах Грачевского до госпитализации

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До госпитализации худрука «Ералаша» Бориса Грачевского у него были большие творческие планы. Об этом заявила телеканалу РЕН ТВ телеведущая Регина Дубовицкая в пятницу, 15 января.

«Подряд уходят такие знаковые люди. Он должен был у меня выступать. Мы договорились с ним. Как раз это было до того, как его положили в больницу. Вроде у него было всё нормально», — сказала она.

Она отметила, что множество людей «выросли на его журнале, стали взрослыми, а детство все помнят прекрасно».

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«Он, конечно, просто хороший человек, добрый. Трудно поверить», — посетовала она.

Дубовицкая подчеркнула, что такой киножурнал, как «Ералаш», не мог создать кто-то другой.

Грачевский умер в Москве 14 января. Последние две недели он лечился в больнице от коронавируса.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал смерть режиссера большим ударом и потерей.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал его художником на все времена.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов заявил, что может сказать лишь горькие слова сожаления о смерти худрука «Ералаша».

Музыкант Родион Газманов рассказал, что получил от Грачевского немало советов, когда начинал свой творческий путь.

В Мосгордуме предложили установить памятную табличку сценаристу.

Кроме «Ералаша», Грачевский был постановщиком художественных фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». В 2000 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

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