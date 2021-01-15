Коллеги Бориса Грачевского скорбят о его смерти

Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть своего коллеги, режиссера и сценариста Бориса Грачевского. О кончине художественного руководителя «Ералаша» стало известно вечером 14 января. Как сообщает телеканал «Известия», последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Борису Грачевскому был 71 год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.