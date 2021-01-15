Ушел из жизни Борис Грачевский

Скончался Борис Грачевский, создателю «Ералаша» был 71 год. О смерти худрука киножурнала сообщила жена, передает телеканал «Известия»..

В конце декабря режиссер попал в больницу с коронавирусом Врачи диагностировали тяжёлое поражение легких. 14 января Грачевского ввели в искусственную кому.

О времени и месте прощания не сообщается.

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