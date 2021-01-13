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Депутат рады призвала Украину подписать прямой договор с «Газпромом»

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Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в раде Юрий Бойко заявил в среду, 13 января, во время брифинга в Киеве о необходимости подписания Украиной прямых договоров с «Газпромом», чтобы сделать газ для населения дешевле. Трансляцию вел телеканал Newsone.

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С 1 января в стране подорожал газ, а правительство еще в конце декабря отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, в связи с этим на Украине проходят акции протеста, с требованиями снизить тарифы.

«По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с «Газпромом», для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле», — отметил депутат.

По его словам, дорогой газ «ложится дополнительным бременем» на экономику страны, на людей, на промышленность, на всех его потребителей.

4 января на Украине порядка 300 человек перекрыли трассу Киев–Харьков в Полтавской области с требованием снизить цены на распределение газа. Участники акции передвигались по пешеходному переходу. Препятствий для транспортных средств не было.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны покупать газ для бытовых нужд у государственного предприятия НАК «Нафтогаз Украины». Он подчеркнул, что это выгодно и позволит сэкономить.

Также украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

В конце сентября 2020 года стало известно, что Еврокомиссия намерена помочь Украине в реформе энергетического рынка страны. На эти цели ЕК намерена выделить €2 млн. Там надеются, что таким образом удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

25 декабря 2019 года Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

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