Составлен рейтинг самых популярных авто с каско в 2020 году

За самое дорогое каско заплатили более 228 тыс. рублей в 2020 году, сообщает телеканал «Известия». Самый дешевый полис стоил почти 4 тыс. рублей. Средняя стоимость каско составляет 32 493 рубля. 65% полисов приобрели жители Москвы и Подмосковья. На втором месте — Петербург и Ленобласть. Чаще всего каско оформляли на KIA, Hyundai в 2020 году. Самые популярные авто в рейтинге страховщиков — Volkswagen. Полисы каско купили владельцы BMW, Skoda, Lada, Nissan, Mazda, Ford и Mitsubishi. Итоги составили аналитики одной из страховых компаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.