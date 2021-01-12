В США призвали привлечь силовиков к ответственности за штурм Капитолия

Многие представители правоохранительных органов США и других ведомств, которые занимаются обеспечением безопасности, должны быть привлечены к ответственности за ситуацию со штурмом Капитолия. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина во вторник, 12 января.

По его словам, в результате произошедшего погибли люди, в связи с чем необходимо привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, а также органов, которые занимаются обеспечением национальной безопасности страны.

Ранее 12 января сообщалось, что служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.