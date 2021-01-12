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В США призвали привлечь силовиков к ответственности за штурм Капитолия

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Многие представители правоохранительных органов США и других ведомств, которые занимаются обеспечением безопасности, должны быть привлечены к ответственности за ситуацию со штурмом Капитолия. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина во вторник, 12 января.

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По его словам, в результате произошедшего погибли люди, в связи с чем необходимо привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, а также органов, которые занимаются обеспечением национальной безопасности страны.

Ранее 12 января сообщалось, что служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.

Накануне, 11 января, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы перед инаугурацией Байдена.

В тот же день Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

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