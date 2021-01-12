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Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

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Действующий президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 11 января, объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

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Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года.

Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 7 января, конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии. В этот же день Байден объявил об участии вице-президента Майка Пенса в церемонии.

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