Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 11 января, объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года.

Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 7 января, конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии. В этот же день Байден объявил об участии вице-президента Майка Пенса в церемонии.