Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Служба безопасности конгресса США предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. Об этом сообщила во вторник, 12 января, газета The Hill со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, законодателям сообщили о риске вооруженного нападения сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января.

Как отмечает газета, в день инаугурации для обеспечения безопасности в Вашингтоне будут привлечены около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоенные возможной угрозой беспорядков, призвали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

Накануне, 11 января, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы перед инаугурацией Байдена.

В тот же день Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.