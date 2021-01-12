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Губернатор Иркутской области сообщил о последствиях землетрясения

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В фасадах нескольких домов и зданий социальных учреждений Иркутской области появились трещины после землетрясения на границе с Монголией, сообщил во вторник, 12 января, губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

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«Получил полную картину по последствиям землетрясения. Отчитались все муниципалитеты региона. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В нескольких домах, а также социальных учреждениях появились трещины. <...> Четыре дома 335-й серии требуют дополнительного обследования. Три здания — в Зиме, одно — в Усолье-Сибирском», — написал глава региона.

Он уточнил, что 13 января на место прибудет рабочая группа во главе с первым заместителем губернатора Андреем Козловым. Совместно с представителями фонда капремонта они обследуют дома.

Кобзев подчеркнул, что держит обстановку на личном контроле. По его словам, все последствия землетрясения будут устранены в рамках текущего ремонта.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии в 00:32 мск 12 января. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска.

Эпицентр находился рядом с озером Хубсугул в Монголии. Было два сильных толчка, интенсивность — 8,7 балла. Всего подземные толчки ощущались на территории шести регионов России — в Бурятии, Хакасии, Иркутской и Томской областях, Красноярском крае и Туве.

В частности, власти Тувы приняли решение ввести режим ЧС в шести районах республики, несмотря на то что жертв и разрушений из-за землетрясения не было. Кроме того, в Иркутске также сообщили, что землетрясение не сказалось на работе объектов жизнеобеспечения.

Согласно последним данным, россияне не обращались в посольство в Улан-Баторе после данного землетрясения.

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