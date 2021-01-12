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Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске

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На границе России и Монголии во вторник, 12 января, произошло землетрясение, толчки ощутили и жители Иркутска. Последствия произошедшего обсудят на заседании комиссии по ЧС, об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00:32 мск. По информации, размещенной на сайте Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине десяти километров и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. В Иркутске оно ощущалось интенсивностью до 5 баллов.

«Снова землетрясение. На этот раз эпицентр в Монголии, рядом с озером Хубсугул. Было два сильных толчка, интенсивность — 8,7 баллов. Об этом сообщает МЧС. Разрушений и пострадавших нет», — написал Кобзев в своем Instagram и добавил, что обсудит его последствия на заседании КЧС.

10 декабря землетрясение произошло на Байкале. Оно было зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Его эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Ранее в тот же день некоторые жители Иркутской области проснулись в 5:45 утра по местному времени (00:45 мск) из-за подземных толчков. В МЧС РФ установили, что эпицентр землетрясения находился в дельте Селенги на озере Байкал, в 16 км северо-западнее от села Дубинино Кабанского района Бурятии.

В эпицентре интенсивность землетрясения составила 7,6 балла. В Иркутске был введен режим повышенной готовности. Землетрясение не спровоцировало разрушений.

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