В шести районах Тувы после землетрясения в Монголии ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в шести муниципалитетах Тувы после землетрясения в Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики во вторник, 12 января.

«Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыле», — заявили в правительстве.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол на своей странице «ВКонтакте» написал, что подземные толчки почувствовали жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов.

«Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, но продолжаем работу для анализа последствий землетрясения», — отметил Кара-Оол.

Ранее в этот же день на границе России и Монголии произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00:32 мск. По информации, размещенной на сайте Европейского-средиземноморского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 10 км и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. В Иркутске оно ощущалось интенсивностью до пяти баллов.

Эпицентр землетрясения находился рядом с озером Хубсугул в Монголии. Было два сильных толчка, интенсивность — 8,7 балла.

Вместе с тем землетрясение не повлияло на работу объектов жизнеобеспечения в Иркутске. Разрушений не было зафиксировано.