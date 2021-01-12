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В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

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Землетрясение, произошедшее во вторник, 12 января, в Монголии на озере Хубсугул недалеко от границы с Россией не повлияло на работу объектов жизнеобеспечения в Иркутске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В Иркутске разрушений после землетрясения не зафиксировано. По поручению мэра Руслана Болотова специалисты муниципального учреждения «Безопасный город» провели обследование территорий. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

После первого толчка магнитудой 6,5 была зафиксирована серия афтершоков. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о пяти повторных толчках магнитудой от 4,5 до 5,2.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00:32 мск. Его очаг залегал на глубине 10 км и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Сила толчков в эпицентре составила 8,7 балла, в Иркутске оно ощущалось интенсивностью до пяти баллов.

Хубсугул — самое глубокое озеро Монголии, его называют младшим братом Байкала. Оба озера расположены в одном разломе земной коры.

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