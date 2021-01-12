Граждане России не обращались в посольство в Монголии из-за землетрясения

Россияне не обращались в посольство в Улан-Баторе после землетрясения на границе Монголии и России, информации о пострадавших гражданах Российской Федерации нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию во вторник, 12 января.

«Нет, обращений не было», — сказала представитель посольства.

Она добавила, что информации о возможных пострадавших россиянах «тоже не было».

По ее словам, землетрясение не повлияло на работу дипмиссии, она работает в обычном режиме.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии в 00:32 мск. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км и находился в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Эпицентр находился рядом с озером Хубсугул в Монголии. Было два сильных толчка, интенсивность — 8,7 балла.

В Иркутске природное явление ощущалось интенсивностью до пяти баллов. Землетрясение не повлияло на работу объектов жизнеобеспечения в Иркутске. Разрушений не было.

Всего подземные толчки ощущались на территории шести российских регионов — в Бурятии, Хакасии, Иркутской и Томской областях, Красноярском крае и Туве.

В Туве подземные толчки почувствовали жители Кызыла, Тере-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Кызылского и Тоджинского районов. Жертв и разрушений не было. Глава республике Шолбан Кара-Оол написал на своей странице «ВКонтакте», что в шести муниципалитетах введен режим ЧС.