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Эксперт оценил риск блокировки Telegram в США после роста популярности

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Telegram вряд ли уберут c крупных платформ наподобие App Store и Google Play, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман 12 января.

Накануне британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением благодаря массовому переходу в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

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«Даже после роста скачиваний в США сейчас в официальном канале Трампа 489 тыс. человек. По сравнению с десятками миллионов фолловеров в Twitter это очень мало. Я думаю, что Telegram не будут выпиливать из крупных платформ по причине небольшого числа пользователей и, соответственно, внимания», — сказал Марк Шерман.

По его словам, доминирующими мессенджерами в США являются Facebook и WhatsApp, а Telegram-каналы не получили такого широкого распространения, как в России и сопредельных странах в силу разных причин.

Кроме того, у Трампа осталось очень много возможностей для трансляции своего мнения через консервативные медиа — от самого популярного телеканала в США Fox News до Breitbart News, заключил Шерман.

По информации Telegraph, рост популярности Telegram произошел 10 января после блокировки аккаунтов главы государства в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

По данным компании Sensor Tower, на которые ссылается газета, в период с 6 по 10 января в США Telegram скачали около 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

10 января Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое якобы используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

8 января Google также заблокировала в своем магазине Google Play Parler. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

Тогда же Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров 10 января призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к потоку информации, а также отметил, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.

Также он рассказал, что сейчас ведется работа над многофункциональной веб-версией Telegram, которая будет работать в браузере Safari.

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