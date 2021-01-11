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Дуров призвал пользователей перейти на Android

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Создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров 10 января призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к потоку информации.

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«Apple (iOS) является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формат архивных файлов, которые можно закачать на телефон в обход Google Play. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что блокировка популярного среди сторонников президента США Дональда Трампа приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях, передает телеканал «360».

Также он рассказал, что сейчас ведется работа над многофункциональной веб-версией Telegram, которая будет работать в браузере Safari.

Ранее Дуров уже выступал с критикой Apple. В частности, он раскритиковал компанию за накрутку цены и цензуру в магазине приложений App Store, а также смартфон iPhone 12 Pro.

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