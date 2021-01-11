Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран
Мир
ФБР предупредило о вооруженных протестах из-за импичмента Трампа
Общество
Синоптики предупредили о морозах в Москве до -24 градусов
Мир
Эрдоган призвал жителей экономить воду
Мир
Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Мир
Эксперты заявили о срыве Люксембургом соглашения с РФ о налогообложении
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Два человека погибли в перестрелке в Афинах
Происшествия
Пробки образовались на двух шоссе из-за пожара в Подмосковье

Parler подал иск к Amazon после удаления сервиса с хостинга компании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис микроблогов Parler в понедельник, 11 января, направил иск к компании Amazon в окружной штат американского города Сиэтла. Об этом сообщает газета The Hill.

Срок поджимают: зачем запускают импичмент против Трампа
Республиканцы пытаются справиться с кризисом, демократы мечтают о мести

Parler обвиняет Amazon в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

«Решение Amazon Web Services о прекращении действия учетной записи Parler, по-видимому, продиктовано политической враждебностью. Оно также очевидно имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter», — говорится в иске.

Ранее, 10 января, портал BuzzFeed News со ссылкой на электронное письмо сообщил, что Amazon отключит сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Документ направлен генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия, который произошел 6 января.

В тот же день Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое якобы используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

8 января Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение Parler, которое также якобы активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

Тогда же Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020