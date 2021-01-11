Parler подал иск к Amazon после удаления сервиса с хостинга компании

Сервис микроблогов Parler в понедельник, 11 января, направил иск к компании Amazon в окружной штат американского города Сиэтла. Об этом сообщает газета The Hill.

Parler обвиняет Amazon в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

«Решение Amazon Web Services о прекращении действия учетной записи Parler, по-видимому, продиктовано политической враждебностью. Оно также очевидно имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter», — говорится в иске.

Ранее, 10 января, портал BuzzFeed News со ссылкой на электронное письмо сообщил, что Amazon отключит сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Документ направлен генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия, который произошел 6 января.

В тот же день Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое якобы используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

8 января Google заблокировала в своем магазине Google Play приложение Parler, которое также якобы активно используют сторонники Трампа. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

Тогда же Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.