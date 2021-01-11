«Спутник V» зарегистрирован в Палестине

В Палестине зарегистрировали вакцину «Спутник V». Первую партию препарата доставят в страну в течение месяца, передает телеканал «Известия». Регистрация была осуществлена по ускоренной процедуре, без проведения дополнительных исследований на территории государства. Ранее по такой же процедуре российская вакцина была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.

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