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В ВОЗ отметили важность начала исследования появления COVID-19 с Уханя

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Вероятность возникновения COVID-19 в других странах исключать не нужно, но важно начать исследование с китайского города Ухань, где произошла первая большая вспышка. Об этом в понедельник, 11 января, заявила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

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«На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать, но важно начать с Уханя, где произошла первая большая вспышка. Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это — что нас просили делать. Но мы должны начать с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации», — заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.

Ранее в этот же день Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Китай для расследования причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

В состав группы войдут представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 января заявил, что Всемирная организация здравоохранения приветствует готовность китайских властей сотрудничать.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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