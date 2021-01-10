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Трамп не сможет снова баллотироваться в президенты в случае импичмента

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В случае если действующему президенту США Дональду Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом 10 января заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Она отметила, что многие поддерживают импичмент Трампа именно по этой причине. Пелоси также заявила о «решительной поддержке» импичмента Трампа, при этом ей самой больше нравится вариант отстранения его от должности по недееспособности в соответствии с 25-й поправкой к конституции США.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов», — заявила она в интервью телеканалу CBS News.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в конгрессе, призывая их препятствовать процедуре импичмента. В этот же день сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что Трампа можно привлечь к суду, и это будет лучше, чем объявление ему импичмента. Он отметил, что в этой процедуре нет смысла, так как конгресс не успеет завершить процедуру до прихода к власти избранного президента Джо Байдена.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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