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«Барселона» впервые предложила инвесторам купить долю в своем бизнесе

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Bloomberg сообщает, что «Барселона» впервые предложила купить долю в своем бизнесе. Клуб готов сотрудничать со сторонними инвесторами, передает телеканал «Известия».

В активе команды: футбольные академии, которые находятся в разных точках мира, бизнес по продаже различных товаров.

Клуб хочет создать компанию, в которую войдет этот капитал «за пределами поля».

Годовая выручка предприятия составит около €386 млн.

«Барселона» продаст до 49% доли в новой корпорации.

Таким образом команда намерена увеличить доходы, которые из-за пандемии упали на 200 млн евро, и кроме того, выросли долги.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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