Богатые британцы едут прививаться в Эмираты

Состоятельные британцы делают прививки от COVID-19 в ОАЭ, передает телеканал «Известия». Клиники в Дубае и Абу-Даби предлагают клиентам поставить вакцину Pfizer. Услуга предоставляется членам закрытого клуба бесплатно. В него входят актеры, бизнесмены и королевская семья. Годовое членство стоит £25 тыс., или $34 тыс. Удобство ОАЭ для британцев состоит в том, что там не надо проходить карантин по приезде.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.