Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Создатель бренда Natura Siberica не собирался передавать наследство детям
Происшествия
СК ужесточил статью уголовного дела о сходе лавины в Норильске
Происшествия
Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены
Мир
ЦИК Киргизии допустил проведение второго тура выборов президента
Мир
Трамп «потерял рассудок» после блокировки его аккаунта в Twitter
Общество
Найдено тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины
Происшествия
Врачи уточнили состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка
Мир
В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
Мир
Саперы из РФ за сутки обезвредили 780 взрывоопасных предметов в Карабахе

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поисковые работы на месте схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» завершены. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Горе по колено: ВОЗ предупредила о рисках на зимних курортах Европы
Австрия и Швейцария запустят сезон, несмотря на споры с соседями

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) и накрыла территорию площадью 500–600 кв. м, толщина снежного покрова составила 3 метра, уточнили в ТАСС.

Спастись удалось двум людям — подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Последнему не потребовалась госпитализация, и медпомощь была оказана ему на месте происшествия.

По данным МЧС, под снежной массой оказались шесть домиков. В поисково-спасательных работах задействовали более 240 человек и почти 30 единиц спецтехники.

В результате ЧП погибли три человека, среди которых мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын. Ранее сообщалось, что живым был найден только 14-летний мальчик.

Ранее стало известно, что под снежными завалами оказалась семья бизнесмена Владимира Попова — всего четыре человека, в том числе его супруга и двое детей. Выживший подросток является старшим сыном предпринимателя.

Следователи после случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Красноярского края в свою очередь начала проверку после схода лавины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020