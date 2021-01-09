Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

Поисковые работы на месте схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» завершены. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) и накрыла территорию площадью 500–600 кв. м, толщина снежного покрова составила 3 метра, уточнили в ТАСС.

Спастись удалось двум людям — подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Последнему не потребовалась госпитализация, и медпомощь была оказана ему на месте происшествия.

По данным МЧС, под снежной массой оказались шесть домиков. В поисково-спасательных работах задействовали более 240 человек и почти 30 единиц спецтехники.

В результате ЧП погибли три человека, среди которых мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын. Ранее сообщалось, что живым был найден только 14-летний мальчик.

Ранее стало известно, что под снежными завалами оказалась семья бизнесмена Владимира Попова — всего четыре человека, в том числе его супруга и двое детей. Выживший подросток является старшим сыном предпринимателя.

Следователи после случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Красноярского края в свою очередь начала проверку после схода лавины.