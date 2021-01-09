Прокуратура организовала проверку после схода лавины в Норильске

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту схода лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По предварительным данным, требующим дополнительной проверки, 08.01.2020 около 23 час. 17 мин. на указанной территории в районе спортивно-туристического комплекса сошла снежная лавина, под снегом оказались пять домиков», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящий момент к месту ЧП выехали сотрудники прокуратуры Норильска. По данным прокуроров, из-под лавины спасен один человек. Поисковые работы на месте ее схода продолжаются.

Кроме того, в ведомстве взяли на контроль расследование уголовного дела, которое по данному факту возбудили в СК РФ по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Лавина сошла на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве). В ходе поисковых операций живым был обнаружен 14-летний подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже спасатели нашли тело 38-летней женщины.

Также источник «Известий» сообщил, что на месте схода снежной лавины было обнаружено тело полуторагодовалого мальчика. Эту информацию также подтвердили в Следственном комитете России, пишет «РИА Новости». На данный момент продолжаются поиски 45-летнего мужчины.