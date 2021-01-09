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Возбуждено уголовное дело после схода лавины в Норильске

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели и травмирования туристов на горнолыжном курорте в Норильске, сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии в субботу, 9 января.

В субботу около 00:30 (20:30 мск) в ведомство поступило сообщение о сходе снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Норильска, в результате под снегом оказалось 4 домика, в которых находились люди.

Во время поисковых операций живым был обнаружен 14-летний подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже спасатели нашли тело 38-летней женщины. На данный момент продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшей является жена бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Известно, что под снегом оказались супруги Поповы и двое их сыновей.

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