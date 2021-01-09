Под лавину в Норильске попала семья известного бизнесмена

Семья известного бизнесмена Владимира Попова оказалась под снегом в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, пишет РЕН ТВ в субботу, 9 декабря.

По данным телеканала, под снегом могут находиться сам предприниматель, его супруга и их полуторагодовалый ребенок. Второй сын Попова был спасен, он находится в больнице.

Владимир Попов занимается строительством и поставками отделочных материалов.

В ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех пропавших без вести, среди которых двое детей. После начала поисков, в которых участвуют более 200 спасателей, около 300 волонтеров, 18 единиц техники, поступила информация о спасении четырех человек. Однако впоследствии данные были скорректированы.

Известно о 14-летнем извлеченном спасателями подростке, а также о двух взрослых, которые самостоятельно выбрались из-под снега.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку.

Горнолыжный комплекс «Гора отдельная» находится в районе Талнах Норильска. Оказавшиеся под лавиной домики не принадлежат курорту, они частные и сдавались внаем.