Стало известно о состоянии извлеченного из-под лавины в Норильске подростка

Извлеченным из-под лавины на курорте в Норильске оказался юноша, он получил множественные переломы и обширное обморожение, рассказал 9 января начальник регионального управления по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Панферов.

«Спасенный — 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что после схода лавины были спасены четыре человека. Однако руководство туристической базы в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» опровергло эти данные. Как уточнил ТАСС председатель правления компании, управляющей частной базой Игорь Шаталов, два человека не были извлечены спасателями, а после схода лавины самостоятельно выбрались из-под снега, они получили различные травмы, их увезла скорая помощь.

В ликвидации последствий участвуют более 200 человек и 18 единиц техники. Точное число пострадавших выясняется. По факту происшествия управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку.

Накануне на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех пропавших без вести, среди которых двое детей.