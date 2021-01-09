СК начал проверку по факту схода лавины на горнолыжной базе в Норильске

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку по факту схода лавины на горнолыжной базе в пригороде Норильска. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС России, под завалами оказались шесть построек, внутри которых могут находиться люди. Поисково-спасательные работы усложняются темным временем суток, холодами и метелью. На данный момент удалось найти одну женщину в сознании — ее передали врачам.

При этом в дежурно-диспетчерской службе Норильска ранее сообщили, что после схода лавины были спасены четыре человека.

В пятницу на горнолыжной базе «Гора отдельная» в пригороде Норильска сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех людях, пропавших без вести, в том числе о двух детях. В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники.