Тело ребенка обнаружено на месте схода лавины в Норильске

Тело полуторагодовалого мальчика обнаружено 9 января на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом стало известно «Известиям».

Ранее сообщалось, что во время поисковых операций живым был обнаружен 14-летний подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позже спасатели нашли тело 38-летней женщины. На данный момент продолжаются поиски 45-летнего мужчины.

Погибшие — жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.

В ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, которая накрыла пять домиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.