Трамп раскритиковал окончательную блокировку своего аккаунта в Twitter

Дональд Трамп выступил с критикой блокировки своего аккаунта в Twitter на постоянной основе. Заявление распространил Белый дом, также оно было размещено в официальном аккаунте президента США.

Трамп написал о том, что Twitter не заставит его замолчать, однако соцсеть тут же удалила эту публикацию. После этого он оставил новый твит, в котором рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры с различными сайтами, на которых будет опубликовано «большое объявление».

«Twitter заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня — и вас, 75 млн замечательных патриотов, которые проголосовали за меня», — написал Трамп.

Это сообщение в официальном аккаунте президента США также недоступно.

Ранее в пятницу Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».