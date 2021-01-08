Прокуратура проверит обстоятельства 10-часовой задержки рейса в Москве

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства 10-часовой задержки рейса из Москвы в Занзибар. Об этом в пятницу, 8 января, заявила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой АО «Авиакомпания Royal Flight» в международном аэропорту Шереметьево вылета рейса Москва–Занзибар более чем на 10 часов», ― сообщила она агентству.

Короткова отметила, что прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров по обеспечению водой, горячим питанием и гостиницей, а также установит причины, по которым была допущена настолько длительная задержка.

Также подчеркивается, что проверку проведет Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте при контроле со стороны ММТП.

Ранее 3 января стало известно, что в московских аэропортах задержали несколько десятков авиарейсов из-за погодных условий. В частности, во Внуково были задержаны семь рейсов, в Домодедово — 11, в Шереметьево — 12, еще три рейса отменены.

При этом в Домодедово отметили, что авиарейсы не отменены, а перенесены из-за санитарной обработки.

31 декабря из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны и отменены 159 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

За день до этого сообщалось, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу.