В аэропортах Москвы задержали десятки авиарейсов

В московских аэропортах задерживаются авиарейсы из-за погодных условий. Об этом в воскресенье, 3 января, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

В частности, во Внуково задержаны семь рейсов, в Домодедово — 11, в Шереметьево — 12, еще три рейса отменены.

При этом в Домодедово отметили, что авиарейсы не отменены, а перенесены из-за санитарной обработки.

По данным синоптиков, в Москве 3 января ожидается до 0 градусов, возможны небольшой снег и гололедица, пишет «Газета.ру».

Накануне столичный регион накрыл снегопад. В итоге десятки рейсов в различных воздушных гаванях Москвы были задержаны.

31 декабря из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны и отменены 159 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Один из пассажиров в аэропорту Домодедово прямо в здании воздушной гавани спел песню под гитару, посвятив ее задержке авиарейсов.