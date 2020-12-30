В Московском регионе на новогоднюю ночь объявлен «жёлтый» уровень опасности

В праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра.

Подобный режим будет оставаться в Московском регионе в течение ближайших 36 часов, до утра 1 января. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу.

В ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/с. Существует вероятность осадков.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что погода в первые дни 2021 года в Европейской России будет переменчивой из-за противостояния циклона и антициклона. По его словам, в Москве столбики термометров будут держаться около нулевой отметки, а в первые дни января опустятся на 1–2 градуса.