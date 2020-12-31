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Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура в четверг, 31 декабря, организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного региона.

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», — сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующую проверку будет проводить Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В настоящий момент, исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец находится в международном аэропорту Домодедово для оценки и контроля ситуации.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения перевозчиками лицензионного законодательства. Также сотрудники ведомства установят причины отмены и задержек рейсов и факт соблюдения при этом прав пассажиров. Кроме того, прокуроры проверят, оказывали ли авиакомпании пассажирам задержанных рейсов соответствующие услуги.

Ранее в этот же день стало известно, что в столичном аэропорту Домодедово задержали и отменили более 80 рейсов из-за ледяного дождя. Позднее на онлайн-табло воздушной гавани число задержанных или отмененных рейсов превысило 120.

Как пояснили в самой воздушной гавани, на взлетно-посадочной полосе появилась наледь, из-за чего коэффициент сцепления снизился. Частота чистки полосы и ее обработка были увеличены. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов.

В Домодедово также подчеркнули, что службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность вылетов. Для ликвидации последствий непогоды в авиагавани создан оперативный штаб.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево рассказали «Известиям», что работа ведется в штатном режиме. Аэропорт Внуково также не отменял рейсов, к настоящему моменту обслужено 15 рейсов из Домодедово.

Накануне, 30 декабря, стало известно, что в праздничную новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу. Такой режим будет сохранятся в столичном регионе в течение 36 часов.

За день до этого сообщалось, что в здании Домодедово из-за задержки ряда рейсов столпились пассажиры. В пресс-службе аэропорта Домодедово тогда заявили, что 29 и 30 декабря — традиционно пиковые дни в преддверии новогодних каникул, в которые вылетает наибольшая часть пассажиров.

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