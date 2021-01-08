Начало вакцинации во Владивостоке «ЭпиВакКороной»

В Приморье началась вакцинация препаратом от центра «Вектор». По данным Роспотребнадзора, регион получил первые 800 доз препарата «ЭпиВакКорона». От новой коронавирусной инфекции привьют 400 жителей региона. Первыми вакцину получат врачи и работники Роспотребнадзора. Процедура добровольна и проходит в два этапа, сообщает телеканал «Известия».



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