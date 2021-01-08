Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков

Еще четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме подали в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне, передает в пятницу, 8 января, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации и источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, решение об уходе приняли старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Африки Роб Гринуэй.

Ранее в этот же день стало известно, что занимаемые посты покинули министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте. В то же время эксперт Андрес Томас Контерис отметил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.