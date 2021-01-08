Байден вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден 7 января вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, назвав участников протеста повстанцами и внутренними террористами, передает телеканал «Известия». 6 января он уже обращался к нации.

— Вчера, на мой взгляд, был один из самых мрачных дней в истории нашей страны, беспрецедентное нападение на нашу демократию. Мы все скорбим о человеческих жертвах. Они не были протестующими, не осмеливайтесь называть их протестующими. Они были бунтующей толпой, повстанцами, внутренними террористами.



Источники CNN заявили, что требовать отставки Трампа Байден не намерен.

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