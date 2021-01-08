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Байден вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

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Избранный президент США Джо Байден 7 января вновь прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, назвав участников протеста повстанцами и внутренними террористами, передает телеканал «Известия». 6 января он уже обращался к нации.

— Вчера, на мой взгляд, был один из самых мрачных дней в истории нашей страны, беспрецедентное нападение на нашу демократию. Мы все скорбим о человеческих жертвах. Они не были протестующими, не осмеливайтесь называть их протестующими. Они были бунтующей толпой, повстанцами, внутренними террористами.

Источники CNN заявили, что требовать отставки Трампа Байден не намерен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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