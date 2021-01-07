Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне «беспрецедентным насилием»

Украина осуждает беспорядки, которые произошли в Вашингтоне в процессе определения победителя на выборах президента США. Об этом написал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Twitter в четверг, 7 января.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против конгресса США», — отметил он.

Зеленский поприветствовал решение американского конгресса об утверждении итогов президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

По его словам, Украину «вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что беспорядки в США на фоне президентских выборов бросают тень на весь процесс демократической передачи власти.

Ранее в четверг конгресс на фоне прошедших в столице США беспорядков утвердил избрание Байдена президентом страны.

Накануне конгресс Соединенных Штатов должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом избрали Байдена. Но заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В здании были слышны звуки выстрелов. В здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели всех протестующих.

Позднее сенат возобновил заседание в Капитолии и продолжил подсчет голосов выборщиков.

По последним данным, во время беспорядков задержали свыше 50 участников протестов. В результате погибли четыре человека.

В ходе выступления перед сторонниками в столице США Трамп заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на выборах.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.