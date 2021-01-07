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Пушков отреагировал на санкции Twitter в отношении Трампа

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заморозку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter.

«Твиттер вновь занялся прямой цензурой, блокируя заявление Трампа, осудившего Пенса за отсутствие смелости», — написал он в Telegram в четверг, 7 января.

пушков

Ранее Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter заморозил аккаунт Трампа. Условием для снятия блокировки платформа называет удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае аккаунт будет заблокирован навсегда, пригрозили представители соцсети.

Социальная сеть Facebook также заморозила аккаунт Трампа на 24 часа.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

В результате столкновения демонстрантов и правоохранителей погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит, еще несколько офицеров получили ранения. Полиция задержала минимум 13 участников протестов и конфисковала у манифестантов по меньшей мере пять единиц оружия.

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