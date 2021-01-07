Минимум 13 человек задержаны в ходе протестов в Вашингтоне

По меньшей мере 13 участников беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне были задержаны, заявил в среду, 6 января, начальник столичного департамента полиции Роберт Конти.

«Я должен добавить очень важное замечание, что ни один из задержанных не является жителем Вашингтона. Все они прибыли из других районов страны», — цитирует его CNN.

Конти также добавил, что несколько офицеров проходят лечение после ранений. Кроме того, власти столицы конфисковали у протестующих «примерно пять единиц оружия».

Ранее стало известно, что скончалась женщина, получившая ранение в ходе столкновений в здании конгресса США.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне разойтись по домам.