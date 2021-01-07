Facebook вслед за Twitter заморозил аккаунт Трампа

Социальная сеть Facebook вслед за Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 24 часа. Об этом 7 января сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление компании.

«Мы оценили два нарушения нашей политики в отношении страницы президента Трампа. Результатом будет 24-часовая блокировка функций. Это значит, что у него не будет возможности оставлять записи на платформе в это время», — заявили в компании.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter заморозил Трампа. Условием для снятия блокировки платформа называет удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае аккаунт будет заблокирован навсегда, пригрозили представители соцсети.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Из здания были эвакуированы все конгрессмены и вице-президент США Майк Пенс. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. В здание конгресса США вошел спецназ, оттуда были выведены все протестующие.

В результате столкновения демонстрантов и правоохранителей погибла одна женщина, еще несколько офицеров получили ранения. Полиция задержала минимум 13 участников протестов и конфисковала у манифестантов по меньшей мере пять единиц оружия.