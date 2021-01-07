Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов

Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов, говорится в заявлении компании, опубликованном 7 января.

Условием для снятия блокировки платформа называет удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае аккаунт будет заблокирован навсегда, пригрозили представители соцсети.

Ранее в среду Трамп на фоне протестов в Вашингтоне и захвата здания Капитолия опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал сторонников не «играть на руку этим людям» и отправиться домой.

Позже платформа заблокировала функцию ретвита на ролике Трампа, объяснив это «риском насилия».

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести коммендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

Изначально сообщалось,что Трамп лично дал распоряжение подавить беспорядки, однако позже газета The New York Times написала, что соответствующий приказ отдал вице-президент Майк Пенс.