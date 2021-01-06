В МВД рассказали, какие купюры чаще подделывают

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков стали банкноты номиналом 5 и 1 тыс. рублей, рассказали в МВД. Только за 10 месяцев прошлого года произошло 18 тыс. преступлений, связанных с поддельными деньгами. Наибольшая вероятность наткнуться на фальшивки существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, сообщает телеканал «Известия».

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