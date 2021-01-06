Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне в ожидании заседания

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались возле здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где в среду, 6 января, состоится заседание по делу журналиста.

Как уточняется, начала процесса ожидают порядка 30 журналистов. Также на месте находятся люди, которые пришли поддержать Ассанжа.

«Мы надеемся, его выпустят под залог. Мы будем этого требовать от британского суда», — отметила одна из женщин в беседе с «РИА Новости».

В среду суд должен определить, будет ли осужденный освобожден под залог.

Накануне 5 января сторонники Ассанжа отпраздновали отказ британского суда экстрадировать журналиста в США. Они пообещали продолжать борьбу за права заключенного.

Также в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище основателю WikiLeaks в своей стране.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Как отметил судья, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

Министерство юстиции США, в свою очередь, сообщило, что разочаровано отказом Лондона в экстрадиции Ассанжа и заявило о планах оспаривать это решение.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис 4 января призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать журналиста.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.