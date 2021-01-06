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Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне в ожидании заседания

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Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались возле здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где в среду, 6 января, состоится заседание по делу журналиста.

Как уточняется, начала процесса ожидают порядка 30 журналистов. Также на месте находятся люди, которые пришли поддержать Ассанжа.

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«Мы надеемся, его выпустят под залог. Мы будем этого требовать от британского суда», — отметила одна из женщин в беседе с «РИА Новости».

В среду суд должен определить, будет ли осужденный освобожден под залог.

Накануне 5 января сторонники Ассанжа отпраздновали отказ британского суда экстрадировать журналиста в США. Они пообещали продолжать борьбу за права заключенного.

Также в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище основателю WikiLeaks в своей стране.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Как отметил судья, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

Министерство юстиции США, в свою очередь, сообщило, что разочаровано отказом Лондона в экстрадиции Ассанжа и заявило о планах оспаривать это решение.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис 4 января призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать журналиста.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

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