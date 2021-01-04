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Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать основателя WikiLeaks

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Невеста основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать журналиста. С речью она выступила перед сторонниками Ассанжа возле здания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли в понедельник, 4 января.

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«Я обращаюсь к президенту Соединенных Штатов с призывом немедленно положить всему этому конец. Господин президент, снесите тюремные стены, не лишайте двух маленьких мальчиков их отца, дайте Джулиану, прессе и всем нам быть свободными», — приводит слова Моррис Daily Mail.

По ее словам, отказ судьи в экстрадиции осужденного в США можно назвать первым шагом к победе сторонников журналиста. Моррис обратила внимание на попытку американских властей оспорить данное решение и добиться для Ассанжа пожизненного заключения, подчеркнув, что она вызывает «крайнее беспокойство».

«Мы никогда не согласимся с тем, что журналистика в этой или любой другой стране может считаться преступлением», — заявила Моррис.

Кроме того, невеста Ассанжа обвинила спецслужбы США в планировании покушения на журналиста, слежке за его адвокатами, окружением и членами семьи.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон согласился, что решение суда является победой, но подчеркнул, что необходимо продолжать борьбу за освобождение Ассанжа.

Ранее в понедельник суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. По мнению судьи, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

В конце декабря стало известно, что в бундестаге ФРГ создана специальная рабочая группа с целью освобождения Ассанжа.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

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