Сторонники Джулиана Ассанжа празднуют отказ британского суда экстрадировать журналиста в США. Поклонники основателя WikiLeaks собрались у здания Министерства юстиции в Вашингтоне, передает телеканал «Известия». Новый виток в деле основателя WikiLeaks отметили тортом. Решение суда называют победой, хоть Ассанж ещё не освобождён. Сторонники обещают продолжать борьбу за права заключённого. Конечная цель — помилование Джулиана президентом. А пока на очереди — прошение об освобождении Ассанжа под залог.

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