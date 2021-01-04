В США заявили о намерении продолжать добиваться экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США разочаровано отказом Лондона в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление сделали в ведомстве в понедельник, 4 января.

«Хотя мы крайне разочарованы окончательным решением суда, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона. <...> Мы продолжим добиваться экстрадиции Ассанжа в США», — цитирует Reuters представителя американского минюста Марка Раймонди.

По данным ведомства, судья отклонила аргументы Ассанжа, которые касались политической мотивации, политического преступления, справедливого процесса и свободы слова.

Ранее в понедельник невеста журналиста Стелла Моррис призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks. С речью она выступила перед сторонниками Ассанжа возле здания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

Она также обратила внимание на попытку американских властей оспорить данное решение и добиться для Ассанжа пожизненного заключения, подчеркнув, что она вызывает «крайнее беспокойство».

Ранее в понедельник суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. По мнению судьи, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

В конце декабря стало известно, что в бундестаге ФРГ будет создана специальная рабочая группа с целью освобождения Ассанжа.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.