Конгрессмен заболел коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

Член палаты представителей США, представитель Республиканской партии Кевин Брэйди заболел COVID-19 после прививки вакциной Pfizer. Об этом он рассказал в среду, 6 января, сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Он уточнил, что прошел вакцинацию в декабре.

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», — говорится в публикации Брэйди.

По словам политика, он намерен начать лечение с 7 января, в настоящее время он находится на карантине.

В США одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. 4 января сообщалось, что препараты получили 4 млн 225 тыс. 756 человек, по стране распределено 13 млн 71 тыс. 925 доз. Планировалось, что до конца 2020 года будут привиты 20 млн человек.

31 декабря действующий президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны в начале 2021 года обеспечат всё население страны вакциной от COVID-19, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.

Накануне 5 января стало известно, что два постояльца дома престарелых, сделавшие прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии. Специалисты установят, является ли препарат причиной смерти.

Также в январе через двое суток после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech скончалась медработница из Португалии. При этом женщина не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.